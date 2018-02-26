СМИ США назвало нарушением исполнение гимна российскими хоккеистами

Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов "командой без страны", заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета, исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.

Американские журналисты требуют сурово наказать РФ – отобрать у хоккеистов медали, а победу присудить немцам. "Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта", — сообщает издание.

Тем не менее американские журналисты вынуждены признать, что нынешняя победа российских хоккеистов имеет для России очень важное значение, которое тяжело переоценить. Ведь это первый с 1992 года случай, когда "сборная России завоевала золотую медаль в хоккее", пишет New York Post.

В МОК заверили, что исполнение российскими хоккеистами гимна России никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.

Как сообщалось, на торжественной церемонии награждения российский хоккеисты - победители Олимпиады - 2018 получали золотые медали под звуки олимпийского гимна, а сами пели слова национального гимна, гимна России.

Ранее на Twitter американского The New York Post появилась новость о победе российских хоккеистов на Олимпийских играх с названием "Команда без страны выигрывает хоккейное золото".