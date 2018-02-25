Хоккеист о пении гимна на награждении: надеюсь, ничего нам за это не будет

Защитник сборной России по хоккею Артём Зуб выразил надежду, что к команде не применят санкции за исполнение национального гимна на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Евгений Плющенко прокомментировал победу сборной России по хоккею

Из-за дисквалификации ОКР россияне выступают под названием "Олимпийские атлеты из России", под олимпийском флагом и гимном. Во время исполнения олимпийского гимна хоккеисты и болельщики начали петь гимн России.

"Гимн пропели. Нашло. Как без этого? Надеюсь, ничего нам за это не будет. Все рады этой победе, счастливы, сделали буквально все на льду", - цитирует Зуба "Р-Спорт". Как выразился спортсмен, все из себя выжали и "закопали" немцев.

Артём отметил, что победу посвящает, в первую очередь, родителям.