Американские СМИ возмутили россиян статьей о победе сборной России по хоккею
New York Post назвала российских хоккеистов «командой без страны»
25 февраля 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
На Twitter американского The New York Post появилась новость о победе российских хоккеистов на Олимпийских играх, возмутившая российских болельщиков из-за названия. Название статьи "Команда без страны выигрывает хоккейное золото" ( "A team without a country wins hockey gold") вызвало негодование у многих-многих.
Одна из пользователей Твиттер написала, что этих парней знают во всем мире. И те, кто оскорбил страну, несомненно, тоже знают. Один из пользователей считает, что у журналистов, выбравших статье такой название, проблемы с головой.
Болельщики-россияне припомнили, как олимпийские атлеты из России разгромили сборную США на групповом этапе. Сборная США проиграла в четвертьфинале Чехии.
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