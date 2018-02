Американские СМИ возмутили россиян статьей о победе сборной России по хоккею

На Twitter американского The New York Post появилась новость о победе российских хоккеистов на Олимпийских играх, возмутившая российских болельщиков из-за названия. Название статьи "Команда без страны выигрывает хоккейное золото" ( "A team without a country wins hockey gold") вызвало негодование у многих-многих.

Одна из пользователей Твиттер написала, что этих парней знают во всем мире. И те, кто оскорбил страну, несомненно, тоже знают. Один из пользователей считает, что у журналистов, выбравших статье такой название, проблемы с головой.

Болельщики-россияне припомнили, как олимпийские атлеты из России разгромили сборную США на групповом этапе. Сборная США проиграла в четвертьфинале Чехии.