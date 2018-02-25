Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх
25 февраля 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
На торжественной церемонии награждения российский хоккеисты - победители Олимпиады - 2018 получали золотые медали под звуки олимпийского гимна, а сами пели слова национально гимна, гимна России.
Сборная России по хоккею завоевала "золото" Олимпиады, победив в нелегкой игре с командой Германии. Наши хоккеисты в овертайме обыграли со счётом 4:3. Российские хоккеисты завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Решающий гол забил 18-летний Кирилл Капризов. Отличились Никита Гусев (две забитые шайбы!) и Вячеслав Войнов - открыл счет.
Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. И первое "золото".
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком Олимпийских игр.
Никита Гусев по версии директората Международной федерации хоккея признан лучшим нападающим Игр в Корее.
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