Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

На торжественной церемонии награждения российский хоккеисты - победители Олимпиады - 2018 получали золотые медали под звуки олимпийского гимна, а сами пели слова национально гимна, гимна России.

Сборная России по хоккею завоевала "золото" Олимпиады, победив в нелегкой игре с командой Германии. Наши хоккеисты в овертайме обыграли со счётом 4:3. Российские хоккеисты завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Решающий гол забил 18-летний Кирилл Капризов. Отличились Никита Гусев (две забитые шайбы!) и Вячеслав Войнов - открыл счет.

Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. И первое "золото".

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук признан самым ценным игроком Олимпийских игр.

Никита Гусев по версии директората Международной федерации хоккея признан лучшим нападающим Игр в Корее.