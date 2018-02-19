Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с Александром Крушельницким

Зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов заявил, что за заявлениями о нарушении антидопинговых правил обязательно должны быть доказательства.

Кривоносов отметил RT, что ему поверить, что кёрлингист Александр Крушельницкий нарушил антидопингове правила, сложно. Только после того, как будут неопровержимые доказательства этого, стоит продолжать тяжбу, отметил он.

Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что все руководство федерации уйдет в отставку при положительной пробе B керлингиста Крушельницкого.