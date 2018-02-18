Крушельницкий объяснил, как в его пробе могло оказаться запрещённое вещество

Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, объяснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещённое вещество.

Крушельницкий опасается, что мельдоний ему подмешал в напиток член сборной России, который не попал в состав на Олимпиаду. Это могло произойти в тренировочном лагере в Японии, сообщает "Советский спорт".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно информации о допинге в сборной Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.