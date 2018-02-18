Экс-глава российского керлинга считает, что мельдоний Крушельницкому подмешали

Бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова прокомментировала слухи об обнаружении мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Она не верит, что он его использовал. У керлингиста - мужа и партнера Брызгаловой - возникли проблемы с допинг-пробой

"Если вдруг такое несчастье случилось, только если кто-то где-то специально подмешал и дал", - цитирует Адрианову "Спорт-Экспресс". По ее словам, спортсмены не были больны, в больницу не попадали, пара не могла использовать мельдоний. Адрианова отметила, что Крушельницкий и Брызгалова много сил, энергии и времени потратили, чтобы выиграть свою медаль. "Ведь это просто как подписать себе приговор. Это утка и провокация", — заключила Андианова.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на пока неподтвержденную информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был найден мельдоний.