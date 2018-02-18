Руководство Федерации керлинга уйдет в отставку при наличии мельдония у атлета

Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что все руководство федерации уйдет в отставку при положительной пробе B керлингиста Крушельницкого. В керлинге мельдоний вообще не нужен.

"Ни быстрее-выше-сильнее, ни точнее, ничего этот препарат для кёрлинга не даёт. Когда его сняли, мы даже не заметили, что его сняли", - отметил Созин в эфире радиостанции "Говорит Москва". Если Крушельницкий скажет, что сошел с ума и выпил запрещенное средство, руководство Федерации в полном составе уйдет в отставку, пообещал он.

Ранее Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, объяснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещённое вещество.

Бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова прокомментировала слухи об обнаружении мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Она не верит, что он его использовал.