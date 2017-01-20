Кузнецова и Павлюченкова сыграют друг с другом в четвёртом круге Australian Open

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова прошли в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2017 года, где им предстоит сыграть друг с другом.

Кузнецова в сложном для себя матче третьего раунда со счётом 6:4, 5:7, 9:7 победила Елену Янкович из Сербии, а Павлюченкова со счётом 7:5, 4:6, 6:3 одержала верх над Элиной Свитолиной из Украины.

Павлюченковой на этом розыгрыше Australian Open придётся уже в третий раз играть против своей соотечественницы, в первом круге она выбила из турнира Евгению Родину, а во втором – Наталью Вихлянцеву.

В женском парном разряде россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова в матче второго раунда со счётом 6:3, 6:1 обыграли пару Лизель Хубер из США и Марии-Хосе Мартинес-Санчес.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проходит в Сиднее и является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.