Кузнецова и Павлюченкова вышли в третий раунд Australian Open-2017

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова прошли в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2017 года. Наталья Вихлявцева, Карен Хачанов

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова прошли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Кузнецова в матче второго раунда со счётом 6:2, 6:1 одержала победу над австралийкой Джейми Форлис, а Павлюченкова со счётом 6:2, 6:2 обыграла свою соотечественницу – Наталью Вихлявцеву.

В мужском турнире Australian Open россиянин Карен Хачанов во втором круге со счётом 3:6, 4:6, 4:6 уступил американцу Джеку Соку, посеянному на турнире под 23-м номером.

Другой россиянин, Андрей Рублёв, пробившийся в основную сетку через квалификацию, во втором раунде встречался с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Рублёв в этом матче смог взять у одного из главных фаворитов турнира пять геймов, однако, с итоговым счётом 3:6, 0:6, 2:6 проиграл, став последним россиянином, выбывшим из мужского турнира.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.