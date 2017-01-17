Макарова, Веснина и Блинкова прошли во второй круг Australian Open-2017

Российские теннисистки Екатерина Макарова, Елена Веснина и Анна Блинкова прошли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Сиднее.

Макарова в первом круге встречалась со своей соотечественницей Екатериной Александровой и одержала победу в матче со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Посеянная на турнире под 18-м номером Веснина обыграла румынку Ану Богдан, а Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, со счётом 6:2, 4:6, 6:4 одолела другую представительницу Румынии – Монику Никулеску.

Ещё одна россиянка Елизавета Куличкова, также прошедшая квалификацию, выйти во второй круг не смогла, проиграв со счётом 3:6, 2:6 чешке Барборе Стрыцовой, посеянной на турнире под 16-м номером.

В мужском турнире Australian Open Карен Хачанов так и остался единственным представителем России, прошедшим во второй круг. Вслед за Константином Кравчуком и Андреем Кузнецовым в первом же круге выбыли Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Даниил Медведев.

Южный из-за плохого самочувствия снялся с матча против киприота Маркоса Багдатиса при счёте 3:6, 0:3 по сетам, Турсунов со счётом 2:6, 6:7 (1:7), 3:6 проиграл чеху Радеку Штепанеку, а Медведев в четырёх сетах уступил американцу Эрнесто Эскобедо со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.