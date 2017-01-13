Пакьяо в июле планирует приехать в Россию для боя против Михайленко

Знаменитый филиппинский боксёр-профессионал Мэнни Пакьяо планирует провести в России поединок против Дмитрия Михайленко, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера филиппинца Боба Арума.

«Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко, – передаёт агентство слова Арума. – Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии».

Напомним, что в апреле 2016 года Пакьяо решил завершить спортивную карьеру и посвятить себя политике, но через некоторое время вернулся на профессиональный ринг и в ноябре 2016 года вернул себе титул WBO, который потерял в «бою века» против американца Флойда Мэйвезера. Таким образом, Пакьяо стал первым в истории сенатором - действующим чемпионом мира по боксу.

На данный момент в активе 38-летнего филиппинца 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьих. Пакьяо является единственным в истории боксёром, который завоёвывал титулы чемпиона мира в восьми разных весовых категориях. В активе 30-летнего россиянина Михайленко, который является обладателем титула временного чемпиона по версии WBA Silver, 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение.

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