Свой следующий бой Пакьяо проведёт 23 апреля против Хорна

Знаменитый филиппинский боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо 23 апреля встретится с австралийцем Джеффом Хорном, сообщает портал Sportsnet со ссылкой на представителей боксёров.

Вероятнее всего, поединок состоится в Австралии, однако место проведения боя окончательно определится позднее.

Напомним, что Пакьяо завоевал титул WBO в ноябре 2016 года, спустя полтора года после его потери в «бою века» против американца Флойда Мэйвезера, и стал первым в истории сенатором - действующим чемпионом мира по боксу.

В апреле 2016 года Пакьяо года решил завершить спортивную карьеру и посвятить себя политике, но через некоторое время вернулся на профессиональный ринг. На данный момент в активе 38-летнего филиппинца 59 побед (38 нокаутом) 6 поражений и 2 ничьих. Пакьяо является единственным в истории боксёром, который завоёвывал титулы чемпиона мира в восьми разных весовых категориях. 28-летний Хорн в своей профессиональной карьере одержал 16 побед (11 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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