На этапе Кубка мира в германском Альтенберге бобслеисты из России взяли серебряную медаль на соревновании четверок. Рулевым в российском экипаже был Александр Касьянов. Победил немецкий экипаж.

Россияне отстали от лидеров всего на 0,41 секунды. Время российского экипажа - 1 минута 49,14 секунды, сообщают РИА Новости.

В составе российской четверки были помимо Касьянова Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв и Максим Белугин. Третье место в заезде взял экипаж из Германии. Наши бобслеисты экипажей Алексея Стульнева и Максима Андрианова заняли соответственно восьмое и десятое место.

Ранее стало известно, что мировой турнир по бобслею и скелетону 2017 года пройдет в германском Кёнигзее. Чемпионат изначально планировали провести в Сочи, но бойкотирование российского спорта из-за допингового скандала этому помешало.