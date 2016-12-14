Перенос ЧМ по бобслею из Сочи назвали частью атаки на Россию

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал перенос Чемпионата мира по бобслею из России политическим решением.

Как стало известно накануне, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила Сочи права на проведение чемпионата после того, как сборные Латвии, Соединенных Штатов и Южной Кореи заявили о своем намерении бойкотировать соревнования. Однако, по мнению Дегтярева, это решение не имеет ничего общего со спортом. Как сообщает lenta.ru, парламентарий выразил убеждение, что перенос чемпионата является частью полномасштабной атаки на Россию.

Немногим ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже назвал решение IBSF “чрезвычайно политизированым”.

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