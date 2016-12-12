Определились соперники «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» по плей-офф ЛЕ
12 декабря 2016, 16:01 [ «АН-онлайн» ]
По итогам состоявшейся в швейцарском Ньоне жеребьёвки раунда плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны ближайшие соперники российских клубов «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».
«Зенит» в 1/16 финала встретится с бельгийским «Андерлехтом», «Краснодар» поборется за выход в следующий раунд с турецким «Фенербахче», а «Ростов» – с чешской «Спартой».
Остальные пары участников 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:
«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр);
«Легия» (Польша) – «Аякс» (Нидерланды);
«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция);
«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия);
«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания);
«Сельта» (Испания) – «Шахтёр» (Украина);
«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция);
«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия);
«Боруссия Мёнхенгладбах» (Германия) – «Фиорентина» (Италия);
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Лион» (Франция);
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) – «Бешикташ» (Турция);
ПАОК (Греция) – «Шальке 04» (Германия).
«Зенит» проведёт первый матч в гостях 16 февраля, а ответный – 23 февраля на своём поле. «Краснодар» и «Ростов» также сыграют в этих числах, но первые матчи для них будут домашними.
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