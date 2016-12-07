«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и продолжит свой еврокубковый сезон

Российский футбольный клуб «Ростов» и голландский ПСВ разошлись миром (0:0) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

Благодаря ничьей «Ростов» занял третье место в группе D с пятью набранными очками и теперь сможет принять участие в стадии плей-офф второго по престижности европейского клубного турнира – Лиги Европы. Стоит отметить, что ростовская команда ещё ни разу не доходила до 1/16 финала Лиги Европы. В сезоне-2014/15 «Ростов» остановился на квалификационной стадии турнира.

Соперники «Ростова» по группе D, испанский «Атлетико» и немецкая «Бавария», вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. В других группах выход в плей-офф обеспечили себе английские «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Лестер Сити», испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», французские ПСЖ и «Монако», немецкие «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда, итальянские «Наполи» и «Ювентус», а также португальская «Бенфика».

Российский ЦСКА шансы на выход из группового этапа Лиги чемпионов уже потерял, однако, может ещё побороться за третью строчку в группе Е и место в плей-офф Лиги Европы. Для этого «армейцам» сегодня нужно победить в гостях английский «Тоттенхэм».

Читайте также:

Итоги осенне-зимнего отрезка чемпионата России, а также что ждёт РФПЛ весной

Бразильские футболисты после гибели стали победителями Южноамериканского кубка