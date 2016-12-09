«Зенит» и «Краснодар» сыграли заключительные матчи группового этапа ЛЕ

Российский футбольный клуб «Зенит» уступил со счётом 2:3 в гостях у голландского «АЗ Алкмар» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы.

Открыли счёт на 7-й минуте хозяева – отличился Бен Ринстра, после этого на 43-й минуте преимущество своей команды удвоил Ридгесиано Хапс. На 58-й минуте Жулиано сократил отставание «Зенита», однако, через 10 минут Муамер Танкович снова его увеличил. Точку в матче также поставили игроки хозяев – на 80-й минуте автогол забил Стейн Вуйтенс.

Несмотря на поражение «Зенит» сохранил за собой первое место в группе D и вышел в плей-офф турнира.

Другой российский клуб, «Краснодар», также не смог заработать в матче 6-го тура Лиги Европы очков – в гостях у французской «Ниццы» краснодарская команда проиграла со счётом 1:2. Открыл счёт на 52-й минуте Фёдор Смолов, однако, на 61-й минуте «быки» остались в меньшинстве и заработали одиннадцатиметровый в свои ворота. Андреас Гранквист грубо сфолил на Алекси Босетти в своей штрафной и получил прямую красную, несмотря на то, что уже имел предупреждение. При этом, если удаление вопросов не вызывает, назначение пенальти – спорное решение, так как Гранквист был первым на мяче и успел его выбить из штрафной перед тем, как сфолить. Тем не менее, Босетти реализовал одиннадцатиметровый, после чего на 77-й минуте Максим Ле Маршан забил решающий мяч и сделал счёт 2:1.

Результат матча, однако, не помешал «Краснодару» выйти в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе I.

Также в следующую стадию турнира вышли английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Шальке 04», итальянские «Рома» и «Фиорентина», испанские «Вильярреал» и «Сельта», голландские «Аякс» и «АЗ Алкмар», турецкие «Османлыспор» и «Фенербахче», греческие «Олимпиакос» и ПАОК, бельгийские «Андерлехт» и «Гент», французский «Сент-Этьен», чешская «Спарта» (Прага), украинский «Шахтёр» (Донецк), кипрский АПОЭЛ, румынская «Астра» и израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

Кроме того в плей-офф Лиги Европы вышли команды, занявшие третьи места в своих группах по итогам розыгрыша группового турнира Лиги чемпионов. Во втором по престижности клубном европейском турнире продолжат выступление российский «Ростов», английский «Тоттенхэм», болгарский «Лудогорец», турецкий «Бешикташ», немецкая «Боруссия» (Мёнхенгладбах), польская «Легия», датский «Копенгаген» и французский «Лион».

По результатам выступления российских клубов в еврокубках Россия уходит на зимний перерыв на 7-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, уступив 6-ю строчку Португалии.