Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов

Окончательный состав участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов определился по итогам заключительных матчей шестого тура группового этапа турнира.

В следующий раунд Лиги чемпионов прошли английские «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Лестер Сити», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья», французские ПСЖ и «Монако», немецкие «Бавария», «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда, итальянские «Наполи» и «Ювентус», а также португальские «Порту» и «Бенфика».

Команды, занявшие третьи места в своих группах, заработали путёвки в плей-офф Лиги Европы. Так во втором по престижности европейском клубном турнире продолжат участие российский «Ростов», английский «Тоттенхэм», болгарский «Лудогорец», турецкий «Бешикташ», немецкая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, польская «Легия», датский «Копенгаген» и французский «Лион».

Напомним, что ЦСКА в заключительном туре группового этапа уступил в гостях английскому «Тоттенхэму» со счётом 1:3 и в четвёртом подряд сезоне Лиги чемпионов занял последнее место в своей группе.