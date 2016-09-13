Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине

Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин раскритиковал главного тренера ФК ЦСКА Леонида Слуцкого и защитника команды Василия Березуцкого.

Владимир Маркин обвинил тренера и футболиста ЦСКА, считающих, что Россия — нефутбольная и неспортивная страна, в нелюбви к своей родине. В минувшее воскресенье Маркин посетил матч «Спартак» – «Локомотив». На стадионе «Открытие-Арена» было полно болельщиков. А Леонид Слуцкий жалуется на отсутствие поклонников футбола на матчах его клуба, пишет газета «Известия».

«Такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так у них все получается», - сказал Маркин.

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