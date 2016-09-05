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Слуцкий не считает Россию футбольной страной

5 сентября 2016, 18:54 [ «АН-онлайн» ]

Слуцкий не считает Россию футбольной страной
фото: globallookpress.com

Леонид Слуцкий заявил, что не считает Россию футбольной страной.

Об этом главный тренер московского ЦСКА заявил "Спорт-Экспрессу".

Слуцкий предложил взглянуть на заполняемость "Открытие Арены": "Шикарный стадион, "Спартак" — самый популярный клуб в стране. Но, кроме матча с ЦСКА, арена не заполняется", - подчеркнул тренер, добавив, что ЦСКА - чемпион РФ и играет в Лиге чемпионов, построен шикарный стадион в центре 15-миллионного мегаполиса, а реализовано семь тысяч абонементов. "Футбольная мы страна?", - задал Слуцкий риторический вопрос.

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