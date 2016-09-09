Бердыев останется в «Ростове» на посту вице-президента - тренера

Курбан Бердыев назначен на пост вице-президента - тренера российского футбольного клуба «Ростов», контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Должность главного тренера будет занимать Иван Данильянц.

«Решение о продолжении работы в «Ростове» Данильянцом и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков, – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире».

Бердыев возглавил «Ростов» в 2014 после того, как оставил должность главного тренера казанского «Рубина». Под началом Бердыева ростовская команда выиграла «серебро» Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) сезона-2015/16. В августе этого года Бердыев покинул свой пост. Вслед за этим в СМИ появилась информация о том, что специалист рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера сборной России, но наставником национальной команды стал Станислав Черчесов. Также Бердыев вёл переговоры с московским «Спартаком», которые, однако, не завершились подписанием контракта.

Новый главный тренер «Ростова» Данильянц с 2010 по 2013 год работал в структуре казанского «Рубина», в то время, когда команду тренировал Бердыев. В 2013 году Данильянц покинул «Рубин» вслед за Бердыевым, а в 2015 году вошёл в тренерский штаб «Ростова».

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