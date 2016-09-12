СМИ: четверо олимпийских чиновников замешаны в деле о спекуляции на ОИ-2016

Четверо высокопоставленных олимпийских чиновников замешаны в деле о незаконной продаже билетов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, пишет бразильское издание Estado.

По сообщению СМИ, полиции Бразилии удалось обнаружить электронную переписку между главным подозреваемым по делу – экс-президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Партиком Хикки и четырьмя другими влиятельными чиновниками. Так, в переписке с Хикки участвовали спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби, директор по правовым вопросам МОК Говард Стапп, заместитель генерального директора МОК Пере Миро и исполнительный директор организационного комитета «Рио-2016» Сидни Леви.

Хикки уже предъявлены официальные обвинения.

Следствие также намеревалось допросить президента МОК Томаса Баха, который, однако, не приехал в Бразилию на открытие Паралимпийских игр из-за похорон своего друга – экс-президента ФРГ Вальтера Шееля.

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