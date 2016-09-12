Хикки предъявлены официальные обвинения в незаконной продаже билетов на ОИ-2016

В Бразилии предъявили официальные обвинения Патрику Хикки, который временно покинул пост президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Чиновника обвиняют в незаконной продаже билетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я только что получил официальное уведомление от бразильских властей с обвинениями против меня, – передаёт слова Хикки пресс-служба ЕОК. – Хочу внести ясность, я не нахожусь под домашним арестом, вопреки заявлениям некоторых СМИ. Я полностью отрицаю свою вину и буду защищать свое доброе имя. Я верю в бразильскую судебную систему и уверен, что буду оправдан».

Напомним, что Хикки арестовали 17 августа в Рио-де-Жанейро, после того как полиция смогла задержать человека с 800 незаконно полученными билетами. Следственные органы Бразилии считают, что 71-летний Хикки продавал билеты на олимпийские соревнования спекулянтам для последующей перепродажи. Как сообщило позже агентство Reuters, со ссылкой на источник в полиции, подобная схема незаконной реализации билетов работала на протяжении около восьми лет.

Помимо должности президента ЕОК чиновник также был членом исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), занимал пост вице-президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и президента Национального олимпийского комитета (НОК) Ирландии. Все эти посты Хикки также временно покинул.

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