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Новые подробности о следствии швейцарской прокуратуры по делу Беккенбауэра

2 сентября 2016, 20:02 [ «АН-онлайн» ]

Новые подробности о следствии швейцарской прокуратуры по делу Беккенбауэра
Фото: globallookpress.com

Расследование в отношении легенды немецкого футбола и тренера Франца Беккенбауэра начато швейцарской прокуратурой. Он подозревается в финансовых махинациях, в которые вовлечены высокопоставленные чиновники. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) внимательно следит за развитием событий.

Информация о возможной покупке Германией права на проведение чемпионата мира 2006 года стала достоянием общественности осенью прошлого года. За детальную проверку по просьбе немецкого футбольного союза взялась международная юридическая компания «Фрэшфилдс». Однозначных доказательств коррупции специалисты последней не нашли, однако исключать такую вероятность тоже не берутся. В частности, стало известно, что некоторые функционеры в исполкоме ФИФА изменили мнение в пользу Германии. Деньги (более 9 млн евро) на их подкуп заняли у бывшего тогда главой Adidas Робера Луи Дрейфуса. Из них шесть миллионов ушли на счет Беккенбауэра, а оставшиеся четыре - на счет холдинга KEMCO Scaffholding в Катаре, связанного с бывшим скандально известным функционером ФИФА Мохаммедом бен Хаммамом.

Большую часть (6,7 млн евро) Дрейфусу вернули под видом затрат на культурную программу, причем ФИФА якобы выступила посредником при переводе денег. Юристы «Фрэшфилдс» называют документ 2005 года, согласно которому Немецкий футбольный союз был изначально обязан перевести на счёт Дрейфуса 6,7 млн евро, что означает знакомство союза с ним к тому времени. Куда делись осевшие в KEMCO деньги – неизвестно. Как утверждают немецкие чиновники, у оргкомитета Беккенбауэра не было собственных средств на организацию турнира, поэтому они обратились к ФИФА. Четверо сотрудников его исполкома якобы и были подкуплены из неофициального фонда, созданного в 2000-м году для голосования за проведение издание чемпионата мира в Германии. Франц Беккенбауэр не мог не знать об этом. Сам он отрицает всякие обвинения в коррупции, утверждая, что если даже на каких-то бумагах и стоит его подпись, то потому, что подписывал документы без разбора.

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