Бывший вице-президент ФИФА Уэбб пожизненно отстранён от футбольной деятельности

Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) до конца жизни запретила бывшему вице-президенту ФИФА и экс-главе Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джеффри Уэббу заниматься футбольной деятельностью.

ФИФА признала Уэбба виновным в нарушении целого ряда статей кодекса этики организации, включая пункты о взяточничестве и коррупции. Помимо того, что Уэбб теперь не сможет заниматься связанной с футболом деятельностью ни на клубном, ни на национальном уровне, бывший вице-президент ФИФА также должен будет выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Напомним, что в ноябре 2015 года перед Федеральным окружным судом США Восточного округа штата Нью-Йорк Уэбб признал себя виновным в рэкете и преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Ранее Уэбб признался в получении взяток при продаже эксклюзивных прав на телетрансляции матчей, в том числе отборочных турниров на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

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