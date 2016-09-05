ЦСКА разрешили проводить матчи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене
5 сентября 2016, 15:17 [ «АН-онлайн» ]
Российский футбольный клуб ЦСКА сможет проводить домашние встречи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Стадион на 3-й Песчаной улице в Москве вместимостью около 30 тысяч зрителей сдали в эксплуатацию в середине августе, первый матч на новой арене «армейцы» провели против московского «Торпедо». Товарищеский матч, который проходил без зрителей, завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Напомним, что первый камень нового спортивного комплекса ЦСКА заложили ещё в 2007 году, однако строительство сильно затянулось.
Первым официальным матчем на стадионе станет встреча с грозненским «Тереком», которая состоится 10 сентября в рамках 6-го тура розыгрыша Российской футбольной Премьер-Лиги сезона-2016/17. В первый домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с английским «Тоттенхэмом» 27 сентября.
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