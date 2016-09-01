Балотелли достался «Ницце» бесплатно

Форвард английского «Ливерпуля» Марио Балотелли стал игроком французского футбольного клуба «Ницца», сообщает пресс-служба французской команды.

По информации СМИ, «Ницца» заполучила 26-летнего футболиста бесплатно.

Сезон-2015/16 Балотелли провёл в аренде в итальянском «Милане», за который провёл 20 матчей в Серии А и забил один гол. Также нападающий за свою карьеру успел поиграть в итальянском «Интере» и английском клубе «Манчестер Сити». «Ливерпуль», которому до последнего времени принадлежали права на игрока, в 2014 году заплатил за нападающего €20 млн «Милану».

Балотелли также является действующим игроком сборной Италии, в составе «Скуадра Адзурра» форвард провёл 33 матча и забил 13 голов. Вместе с национальной сборной Балотелли выигрывал «бронзу» на Кубке конфедераций-2013 и «серебро» чемпионата Европы-2012.

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