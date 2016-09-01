«Челси» подписал Луиса и Алонсо

Бразильский защитник французского футбольного клуба ПСЖ Давид Луис вернулся в английский «Челси». Также лондонский клуб приобрёл испанского защитника Маркоса Алонсо, выступавшего в итальянской «Фиорентине». Трансферы официально подтвердила пресс-служба «Челси».

Контракт 29-летнего бразильца рассчитан на три года. По информации британского издания Daily Mail, футболист обошёлся лондонцам в £32 млн. Луис уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего был продан в ПСЖ за £42 млн. Также Луис является действующим игроком национальной сборной Бразилии.

25-летний Алонсо подписал с «синими» пятилетний контракт. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €23 млн. Алонсо является воспитанником мадридского «Реале». Ранее испанец уже играл в Англии – с 2010 по 2013 года выступал за «Болтон», а конец сезона-2013/14 провёл в аренде в «Сандерленде».

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