Аргентинский защитник санкт-петербургкого футбольного клуба «Зенит» Эсекьель Гарай продолжит карьеру в испанской «Валенсии». О достижении договорённости между сторонами сообщает пресс-служба «Зенита».

Гарай перешёл в стан «сине-бело-голубых» в 2014 году, за это время футболист провёл за «Зенит» 75 матчей, в которых три раза отличился голами и отдал четыре результативных передачи. В составе санкт-петербургского клуба Гарай стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

За национальную сборную Аргентины футболист дебютировал в 2007 году и провёл в составе команды 32 матча, выиграв серебряные медали чемпионата мира 2014 года и Кубка Америки 2015 года. Также Гарай является олимпийским чемпионом 2008 года.

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