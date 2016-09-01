«Ростов» сделал шесть приобретений в день закрытия трансферного окна

Футбольный клуб «Ростов» в последний день летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября, подписал контракты с шестью игроками.

Состав «жёлто-синих» пополнили капитан бухарестского «Динамо», защитник Миха Мевля, полузащитник сборной Румынии из болгарского «Лудогорца» Андрей Препелицэ, защитник Владимир Гранат, который расторг накануне контракт с московским «Спартаком», полузащитник «Локомотива» Максим Григорьев, сенегальский защитник из украинского «Днепра» Папа Гуйе и голкипер Иван Комиссаров.

Также в составе «Ростова» есть и одна потеря – защитник Иван Новосельцев перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

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