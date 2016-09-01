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Обновлённая сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией

1 сентября 2016, 10:07 [ «АН-онлайн» ]

Обновлённая сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией

Товарищеский матч между сборными России  и Турции в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года завершился нулевой ничьей. Игра прошла в турецком городе Анталья и стала дебютной для Станислава Черчесова в качестве главного тренера российской команды.

По сравнению с прежним стартовым составом, который выпускал предыдущий наставник сборной России Леонид Слуцкий во время чемпионата Европы 2016 года, состав Черчесова значительно обновился. С первых минут на поле вышел защитник Фёдор Кудряшов, который проводил свой первый матч за сборную, также с самого начала матча играл Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук, Магомед Оздоев и Александр Самедов.

Из стартового состава Слуцкого с первых минут матча против Турции играли только голкипер Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, полузащитник Олег Шатов и нападающий Фёдор Смолов. Во втором тайме Черчесов выпустил на поле Александра Ерохина, Юрия Газинского, Романа Нойщтедтера, Романа Зобнина и Максима Канунникова. Ни один игрок из вышедших на замену, кроме Нойштедтера, не был даже заявлен на Евро-2016.

Добыть победу у Турции обновлённому составу сборной России, однако, не удалось, и безвыигрышная серия россиян достигла семи матчей. Антирекорд – восемь игр без побед, россияне установили в 1998 году. Шанс прервать серию либо повторить антирекорд выпадет сборной России в товарищеском матче против команды Ганы, который состоится 6 сентября в Москве.

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