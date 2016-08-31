Голкипер «Манчестер Сити» Харт проведёт остаток сезона в «Торино»

Голкипер футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт перешёл в итальянский «Торино» на правах аренды на один сезон, сообщает пресс-служба «горожан».

Харт перешёл в «Манчестер Сити» в 2006 году из клуба «Шрусбери Таун», в воротах «горожан» Харт провёл в общей сложности 348 матчей, дважды выиграв вместе с командой чемпионат Англии и один раз Кубок страны.

Зв основную сборную Англии Харт дебютировал в 2008 году. На чемпионате Европы 2016 года вратарь провёл за национальную команду все четыре матча, в которых пропустил четыре гола. По итогам Евро-2016 голкипер единственным из англичан вошёл в символическую сборную худших игроков турнира.

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который с начала этого сезона возглавил «Манчестер Сити», оставил плохо выступившего не чемпионате Европы голкипера на скамейке запасных. 25 августа «горожане» в качестве замены Харту подписали вратаря испанской «Барселоны» Клаудио Браво.

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