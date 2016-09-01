«Локомотив» подписал сразу трёх футболистов в день закрытия трансферного окна
1 сентября 2016, 10:27 [ «АН-онлайн» ]
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании сразу трёх контрактах с футболистами в последний день летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября.
Состав «железнодорожников» пополнил нападающий «Рубина» Игорь Портнягин и сразу два футболиста из вылетевшего по итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) московского «Динамо» – хавбек Игорь Денисов и защитник Борис Ротенберг, который с мая этого года не играет из-за травмы колена.
Контракт с Портнягиным рассчитан на три года, известно, что «Локомотив» заплатил за футболиста «Рубину» €3 млн отступных. Игорь Денисов перешёл в стан «красно-зелёных» на правах бесплатной аренды до конца сезона.
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