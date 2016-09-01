Названо время начала продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Стало известно, когда футбольные болельщики смогут приобрести заветные билеты на Чемпионат мира-2018. Приблизительную дату сообщил Алексей Сорокин, гендиректор организационного комитета «Россия-2018».

Первые билеты будут куплены футбольными фанатами уже в сентября следующего года. Алексей Сорокин подчеркнул, что граждане России смогут купить себе место на трибуне по приемлемой цене. В частности, стало известно, что минимальная сумма, отданная за билет на ЧМ-2018, будет составлять 1280 рублей.

Финальный поединок лучших команд нельзя будет посмотреть дешевле, чем за 7040 рублей, сообщает rg.ru. Самые дешевые билеты, которые позволят присутствовать на Кубке конфедераций, будут продаваться в пределах от 960 до 2560 рублей.

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