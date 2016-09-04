МОК недоволен, но ЧМ- 2021 по биатлону пройдет в Тюмени

МОК рекомендовал федерациям зимних видов спорта не поддерживать проведение в России крупных спортивных мероприятий, но на голосовании в Кишиневе кандидатура Тюмени набрала 25 голосов, - наибольшее количество.

Чемпионат мира по биатлону 2021 года примет российская Тюмень, об этом сообщил 4 сентября в Twitter Международный союз биатлонистов (IBU).

Члены 12-го конгресса IBU в Кишиневе приняли решение, несмотря на недовольство МОК. 13 голосов набрал словенский Поклюку и десять человек проголосовало за Нове-Место (Чехия). Кандидатура германского Оберхофа была снята еще на предварительном этапе голосования.

Россия принимала чемпионат мира по биатлону в 2011 году, - он проходил в рамках Кубка мира 2010/2011 в Ханты-Мансийске.