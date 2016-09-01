Южный и Кузнецов прошли в третий круг US Open, Кузнецова и Родина выбыли

Российские теннисисты Михаил Южный и Андрей Кузнецов вышли в третий раунд Открытого чемпионата США. Южный в матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:2, 6:1, 7:6 (7:3), следующим соперником россиянина станет главный фаворит турнира, первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии.

Кузнецов, который во втором круге со счётом 7:5, 6:4, 7:6 (7:5) обыграл испанца Альберта Рамоса, в следующем раунде встретится с другим представителем Испании – Рафаэлем Надалем, посеянным на US Open под 4-м номером.

Одним из сюрпризов, который принёс третий день соревнований, стал вылет из турнира канадца Милоша Раонича – будучи посеянным под пятым номером он со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5, 6:1 проиграл представителю США Райану Харрисону, пробившемуся в основную сетку через квалификацию.

В женском турнире Светлана Кузнецова, посеянная под 9-м номером, не смогла пройти в третий раунд, проиграв во втором матче Каролине Возняцки со счётом 4:6, 4:6. Другая россиянка, Евгения Родина, уступила во втором круге представительнице Словении Доминике Цибулковой со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 2:6 и также выбыла из турнира.

Не смогла пробиться в третий раунд и одна из фавориток соревнований – посеянная под третьим номером победительница Открытого чемпионата Франции-2016 испанка Гарбинье Мугуруса уступила Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 7:5, 6:4.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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