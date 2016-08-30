Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, поссеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, вышла во второй круг, обыграв в стартовом матче итальянку Франческу Скьявоне со счётом 6:1, 6:2. В следующем раунде Кузнецова сыграет с Каролиной Возняцки из Дании.

Другая россиянка, Евгения Родина, в первом круге обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:2. Во втором круге Родиной предстоит встретиться с посеянной под 12-м номером Доминикой Цибулковой из Словакии.

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде пуэрториканка Моника Пуиг в первом круге уступила представительнице Китая Чжэн Сайсай со счетом 4:6, 2:6 и выбыла из соревнований.

В мужском турнире россиянин Михаил Южный в первом круге со счётом 6:2, 6:1, 6:1 одолел аргентинца Гидо Пелью, а Андрей Кузнецов обыграл со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 бразильца Томаса Белуччи. Россиянин Дмитрий Турсунов снялся с US Open ещё до начала турнира. В первом круге Турсунов должен был сыграть с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Главный фаворит турнира, посеянный под первым номером серб Новак Джокович, в стартовом матче встречался с Ежи Яновичем из Польши. Сербу, чтобы победить соперника, понадобилось четыре сета. Итоговый счёт по сетам – 6:3, 5:7, 6:2, 6:1.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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