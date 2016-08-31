Второй день US Open стал для россиян неудачным

Сразу пять российских теннисистов вылетели в первом же круге Открытого чемпионата США во второй день соревнований. Дарья Касаткина, посеянная на US Open под 23-м номером, в матче первого круга уступила китаянке Вян Цян со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Россиянка Виталия Дьяченко в своём стартовом матче со счётом 1:6, 1:6 уступила посеянной под 15-м номером Тиме Бачински из Швейцарии. Екатерине Макаровой уже в первом раунде предстояло встретиться с главной фавориткой турнира американкой Сереной Уильямс. Первая ракетка мира уверенно победила россиянку со счётом 6:3, 6:3.

Пробиться во второй раунд смогли Елена Веснина, которая со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, и Анастасия Павлюченкова, победившая американку Луизу Чирико со счётом 6:1, 6:4. Павлюченкова, посеянная на турнире под 17-м номером, сыграет во втором раунде с Кристиной Младенович из Франции, а посеянная под 19-м номером Веснина встретится с немкой Анникой Бек.

В мужском турнире россиянин Теймураз Габашвили в стартовом матче, который продлился почти пять часов, в пяти сетах со счётом 7:6 (11:0), 6:3, 6:7 (5:7), 5:7, 4:6 уступил итальянцу Фабио Фоньини. Другой представитель России, Евгений Донской, в пятисетовом противостоянии со счётом 6:4, 6:1, 6:7 (2:7), 3:6, 3:6 проиграл американцу Стиву Джонсону.

Россиянин Карен Хачанов, пробившийся в основную сетку US Open через квалификацию, выиграл свой стартовый матч у итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 и во втором раунде встретится с посеянным под шестым номером японцем Кеем Нисикори.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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