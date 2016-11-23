Франциско да Силва: сейчас Харитонов зол, голоден до победы и особенно опасен

Бразильский боец ММА Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет», который 3 декабря в Екатеринбурге на турнире промоушена MixFace проведёт бой с россиянином Сергеем Харитоновым, поделился мнением о своём сопернике и рассказал, с кем мечтает встретиться на ринге.

«Харитонов – великий боец, у него большой потенциал. Настоящий русский тяжеловес – очень сильный, жесткий, с тяжелыми руками. Он чувствует себя хорошо, он готов драться. Он не успел растратить злость в своем последнем поединке. Расслабляться и почивать на лаврах можно после победы. Поэтому сейчас он зол, голоден до победы и особенно опасен, – сказал бразилец. – Я интенсивно тренируюсь. В моем арсенале техника из ушу-саньда, кикбоксинга и джиу-джитсу. Каких-то одних навыков недостаточно, чтоб выигрывать в смешанных единоборствах – надо быть универсальным бойцом. Поэтому мы с моим тренерским штабом уделяем внимание как работе в стойке, так и работе в партере и настраиваемся драться все три раунда».

Также да Силва Безерра рассказал, что мечтает провести бой против другого знаменитого российского бойца – Фёдора Емельяненко.

«Федор – это живая легенда в спорте, он доводил публику до неистовства своими приемами и нокаутами. Нам следует поблагодарить его за возвращение. Я не выбираю, с кем драться. Но каждый тяжеловес мечтает когда-нибудь встретиться на ринге с Федором Емельяненко. Я ничем не отличаюсь от остальных», – сказал да Силва Безерра.

Харитонов в своей профессиональной карьере одержал 23 победы (13 нокаутом) и потерпел пять поражений. Российский тяжеловес побеждал таких именитых бойцов ММА и К-1, как Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Андрей Орловский, Андерсон Силва, Жером Ле Банне, Кенни Гарднер, Педру Риззу, Сэмми Шилт. В последнем своём бою на турнире Bellator 163 Харитонов проиграл американцу Хави Айяле нокаутом в первом раунде. На счету соперника россиянина, 32-летнего да Силвы Безерры шесть побед (четыре нокаутом) и одно поражение.