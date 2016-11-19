Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator

Российский боец ММА Сергей Харитонов, который 3 декабря в Екатеринбурге в рамках промоушена MixFace проведёт бой против бразильца Францриссо Сандро да Силвы Безерры по прозвищу «Туши свет», рассказал о подготовке к поединку.

«Сейчас полностью восстановился, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме и уже приступил к активным тренировкам. Пока тренируюсь сам. Здесь, в Америке сейчас занимаюсь над наращиванием выносливости, постепенно увеличиваю нагрузки. Подготовка проходит в стандартном режиме, ничего менять не собираюсь, делаю все то, что делал раньше в предыдущей подготовке. Когда прилечу в Россию, приступлю уже целенаправленно к работе над ударной техникой с тренером Русланой Кривушей, – рассказал Харитонов. – Что касается моего соперника, то главное преимущество – его рост. Но не думаю, что это будет какой-то проблемой, просто выстрою тактику исходя из этого. Одолеть его можно не боксерской или ударной техникой. Планирую перевести работу в партер и выиграть за счет добивания, удушающего или болевого. Для меня нет разницы, где драться, – в Америке или в России. Просто выступать в следующем бою в Екатеринбурге будет немного психологически сложнее. Но мне нужен этот бой в России. Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator!».

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