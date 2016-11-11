Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator
11 ноября 2016, 12:36 [ «АН-онлайн» ]
Российский боец ММА Андрей Корешков не смог во второй раз защитить титул чемпиона промоушена Bellator, проиграв американцу Дугласу Лиме.
В первых двух раундах поединка россиянин имел преимущество, однако в третьем раунде, зажав соперника у сетки, Корешков пошёл в открытую атаку и пропустил нокаутирующий удар.
Таким образом, Лима вернул себе чемпионский пояс Bellator, который Корешков у него отнял в июле 2015 года – тогда россиянин в титульном бою победил единогласным решением судей. В апреле этого года Корешков успешно защитил титул в бою против экс-чемпиона UFC американца Бенсона Хендерсона.
Для 26-летнего россиянина поражение стало вторым в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Последний раз Корешков проигрывал в июле 2013 года американцу Бену Аскрену. На счету 28-летнего Лимы теперь 28 побед (13 нокаутом) и 6 поражений.
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