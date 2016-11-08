Боец UFC Джонс отстранён от соревнований на год за применение допинга

Американский боец ММА, экс-чемпион промоушена UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отстранён от соревнований на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

В допинг пробе спортсмена, сданной 16 июня 2016 года, обнаружили следы кломифена и летрозола, входящих в список запрещённых веществ. Отсчитываться дисквалификация будет с 6 июля 2016 года, когда спортсмена предварительно отстранили.

Всего в профессиональной карьере 29-летний Джонс одержал 22 победы и потерпел одно поражение, которое спортсмену присудили за использование запрещённых ударов локтями. Чемпионский титул UFC Джонс завоевал 16 марта 2011 года, победив в титульном бою бразильца Маурисиу Руа техническим нокаутом, и стал самым молодым чемпионом в истории промоушена – тогда Джонсу было 23 года.

Весной 2015 года спортсмена лишили титула и отстранили на неопределённый период за то, что тот скрылся с места ДТП, в котором пострадала беременная женщина. В машине Джонса тогда обнаружили марихуану.

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