Кривуша: Это был «лаки-панч», не заготовка Айялы

Тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова Руслан Кривуша прокомментировал поражение нокаутом своего подопечного от американца Джейви Айялы в дебютном бою в промоушене Bellator.

«Наше мнение – это был «лаки-панч», не заготовка Айялы. Это спорт, в котором случайность играет роковую роль, это бывает в ринге, падали и величайшие чемпионы, но поднимались, – сказал Кривуша. – Обязательное медицинское обследование Харитонов прошел, травм нет, угроз здоровью нет, чувствует себя нормально, помнит все, кроме удара, которого не видел. Сергей подтвердил свое намерение провести бой в России, 3 декабря в Екатеринбурге. Мне жаль, что люди предпочитают говорить о поражениях, нежели о заслугах спортсменов. Сергей готов дальше драться, сделать выводы и идти вперед. Сергей Харитонов вернется. Я верю в него и уверен, что он - один из сильнейших бойцов и станет лучше, поднимется выше, чем был».

Напомним, что Харитонов на турнире Bellator 163 вышел на профессиональный ринг впервые после перерыва почти в полтора года. Поражение от Айялы стало шестым в профессиональной карьере россиянина в ММА при 23 победах (22 досрочных).