Таковы бои тяжеловесов: один удар – и ты уже на полу и над тобой колдуют медики. В таком положении оказался известный российский боец ММА Сергей Харитонов на 16 секунде поединка с Джейви Айяле в США.

В своем дебютном поединке под эгидой Bellator Харитонов получил легкое сотрясение мозга, передают РИА Новости.

Сам спортсмен объясняет все тем, что это такой спорт: здесь всякое бывает. По факту, соперник одолел россиянина первым же ударом в челюсть. Но и здесь, по мнению побежденного, удивляться нечему: это же тяжелый вес…

Для 36-летнего Харитонова данный проигрыш стал шестым среди 29 боев. У его соперника, который провел пятнадцать боев, эта победа стала десятой.

Бой между Харитоновым и Айяле прошел в ночь на 5 ноября в городе Анкасвилль (США).