Следующий бой Харитонова пройдёт в России

Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов проведёт свой следующий поединок 3 декабря в России под эгидой промоушена MixFace.

«Для меня выступление в России - это отличная возможность напомнить о себе на Родине и одновременно большая ответственность перед моими земляками. Я очень рад буду провести его на родной земле. Важно подавать правильный пример для молодёжи, которая сможет вживую посмотреть мой поединок и выбрать свой спортивный путь. Бой в России - это также возможность увидеть всех друзей, которые ждут от меня, конечно, победы», – сказал Харитонов, отметив также, что контракт на бой уже подписан, а имя соперника станет известно в ближайшее время.

Харитонов в своей профессиональной карьере одержал 23 победы, 13 из которых нокаутом. Российский тяжеловес побеждал таких именитых бойцов ММА и К-1, как Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Андрей Орловский, Андерсон Силва, Жером Ле Банне, Кенни Гарднер, Педру Риззу, Сэмми Шилт.

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