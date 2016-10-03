Абдурахимов победил Харриса на UFC Fight Night 96

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжёлой весовой категории в промоушене UFC, одержал победу над Уолтером Харрисом из США на турнире Fight Night 96 в американском Портленде.

Россиянин победил раздельным решением судей по итогам трёхраундового поединка. У Харриса во втором раунде был шанс закончить бой досрочно, удушив соперника, но россиянин смог выбраться из захвата. В стойке же Абдурахимов был активнее и нанёс больше точных ударов.

С 2008 года россиянин также выступает в промоушене Tech Krep FC и является пятикратным чемпионом России по ушу-саньда и входит в топ-50 сильнейших тяжеловесов мира. На счету Абдурахимова 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (7 нокаутом).

Читайте также:

Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов



Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари