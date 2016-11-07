В Касимове завершилось юниорское Первенство России по ММА

В городе Касимов Рязанской области завершилось Первенство России по ММА среди юниоров (18-20 лет). За призовые места боролись 115 спортсменов из 29 регионов России.

«Первенство России по юниорам, по сути, является отбором на чемпионат России по взрослым. Здесь, на молодежных турнирах, как нигде, высокое количество талантливых пацанов, очень упорных, голодных и жадных до победы. Чтобы выиграть в таком составе, нужна дисциплина и «пахота» – систематическая работа. Победители Первенства получат звание мастера спорта и возможность выступить на чемпионате России по ММА в 2017 года без отбора на региональных соревнованиях, – подвёл итоги турнира вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. – Очень показательно, что победители и призеры прошлогоднего Первенства сегодня у нас представлены в сборной России. Это Мурад Рамазанов, Курбан Тайгибов. Шамиль Мусаев, выигравший Первенство в 77 кг, в этом году стал чемпионом Европы. Рамазан Амаев стал обладателем Кубка России этого года. Поэтому для молодых спортсменов - это очень высокая мотивация. Этот турнир и вообще юношеские и молодежные турниры - лучший способ начать реализовывать свои чемпионские амбиции».

В командном зачёте турнира первое место заняла сборная Московской области, на втором месте финишировала Москва, а замкнула тройку команда Дагестана.

Победителями Первенства России по ММА стали:

До 61.2 кг: Сулейманов Заюндин (СФО, Красноярский край);

До 65.8 кг: Исбулаев Саламат (ПФО, Оренбургская область);

До 70.3 кг: Мусаев Ахмед (ЦФО, Московская обл);

До 77.1 кг: Буторин Максим (СФО, Иркутская область);

До 84 кг: Шамхалов Муртазали (ЦФО, Московская обл);

До 93 кг: Тимошишин Алексей (ПФО, Пермский Край);

Свыше 93 кг: Махмудов Шамсутдин (СКФО, Р. Дагестан).

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