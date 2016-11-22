Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер сказал, что болельщики с радостью восприняли возвращение российского бойца ММА Фёдора Емельяненко в США.

«У нас давние отношения с Федором, и все мы рады, что боец-легенда вернулся, – передаёт ТАСС слова Кокера. – Болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко, теперь они смогут увидеть его своими глазами. Надеюсь, что наше сотрудничество только начинается».

Напомним, что Емельяненко 18 февраля в Сан-Хосе (Калифорния, США) проведёт бой против американца Мэтта Митриона в рамках турнира по ММА Bellator 172. Емельяненко возобновил карьеру в конце прошлого года после более чем трёхлетнего перерыва. В последних двух боях россиянин одержал две победы – над индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо. Всего на счету Емельяненко 35 побед и четыре поражения. В активе Митриона, который перешёл в смешанные единоборства из американского футбола, 11 побед и пять поражений.

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