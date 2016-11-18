Емельяненко напутствовал сборную России по ММА перед чемпионатом мира

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко напутствовал российских бойцов в преддверии старта чемпионата мира по смешанным единоборствам, который пройдёт в китайском Макао 26-27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

«Ребята, вы прошли долгий путь подготовки к важнейшему событию этого года в мире ММА. Каждая победа - это результат упорных тренировок, проявление спортивного характера и правильно выстроенной подготовки! Уверен, что у вас есть все шансы одержать победы во славу нашей страны, – сказал Емельяненко. – Мы же со своей стороны будем вас морально поддерживать и напутствовать вместе с тренерским составом. Вся страна будет на вас смотреть и переживать вместе с вами. Вместе мы победим!»

Сборную России на чемпионате мира по ММА будут представлять следующие бойцы:

Весовая категория до 61.2 кг: чемпион России, МС Омар Нурмагомедов;

До 65.8 кг: чемпион России, МС Курбан Тайгибов;

До 70.3 кг: чемпион России, МС Мурад Рамазанов;

До 77.1 кг: чемпион России, МС Алибег Расулов;

До 84 кг: чемпион мира, обладатель Суперкубка России, МСМК Гамзат Хирамагомедов;

До 93 кг: чемпион мира, чемпион России, обладатель Суперкубка России, МСМК Магомед Анкалаев;

Свыше 93 кг: чемпион России, МС Амирхан Исагаджиев.

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